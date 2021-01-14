Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 1235, Arjantin'de 135, Kolombiya'da 342, Peru'da 74, Ekvador'da 33, Şili'de 22, Bolivya'da 39, Guatemala'da 37 ve Panama'da 33 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1274 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 205 bin 964'e, 60 bin 899 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 256 bin 536'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 577 bin 119 vaka ve 48 bin 985 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 277 bin 195'e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1235 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 873 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 136 bin 917'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 571 bin 901'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 176 bin 658'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 44 bin 983'e, 12 bin 725 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 429'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 536 bin 423 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 47 bin 124'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 898 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin 980'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 665 bin 3'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 74 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 932 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 43 bin 640'a, virüse bağlı can kaybı 38 bin 473'e, iyileşenlerin sayısı 973 bin 374'e yükseldi.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi ve 1748 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 224 bin 315'e, virüse bağlı can kaybı 14 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı 193 bin 581'e yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 204’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 390 artışla 652 bin 525'e, iyileşenlerin sayısı 611 bin 564'e ulaştı.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 57 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 178 bin 818'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 493'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 671'e çıktı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 5 bin 117'ye, vaka sayısı 1004 artışla 145 bin 986'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 132 bin 507 kişi iyileşti.

– Panama

Panama Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 4 bin 594’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 315 artışla 288 bin 408'e, iyileşenlerin sayısı 227 bin 141'e ulaştı.