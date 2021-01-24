Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1202, Meksika'da 1470, Arjantin'de 162, Kolombiya'da 396, Peru'da 181, Şili'de 68, Ekvador'da 34, Bolivya'da 56 ve Guatemala'da 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1202 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 216 bin 445'e, 62 bin 334 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 816 bin 254'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 694 bin 355 vaka ve 51 bin 423 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 628 bin 438'e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1470 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 57 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 149 bin 84'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 752 bin 347'ye ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 306 bin 138'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 737'ye, 8 bin 362 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 862 bin 192'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 646 bin 668 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 396 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 50 bin 982'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 551 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 2 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 822 bin 309'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 181 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 393 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 93 bin 938'e, virüse bağlı can kaybı 39 bin 608'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 7 bin 748'e yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 854’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 581 artışla 694 bin 647'ye, iyileşenlerin sayısı 649 bin 802'ye ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 34 artarak 14 bin 596'ya, vaka sayısı 1074 artışla 238 bin 232'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 199 bin 332 kişi iyileşti.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti ve 1732 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 199 bin 989'a, virüse bağlı can kaybı 9 bin 927'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 149 bin 895'e çıktı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 5 bin 456'ya, vaka sayısı da 934 artışla 153 bin 890'na yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 137 bin 711 kişi iyileşti.