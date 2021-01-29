Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1386, Meksika'da 1506, Arjantin'de 166, Kolombiya'da 390, Peru'da 212, Şili'de 134, Ekvador'da 62, Bolivya'da 59 ve Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1386 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 221 bin 547’ye, 61 bin 811 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 58 bin 687’ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 746 bin 70 vaka ve 52 bin 481 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 923 bin 794’e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1506 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 670 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 155 bin 145’e, toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 519'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 376 bin 73'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 601’e, 9 bin 471 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 905 bin 524'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 693 bin 146 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 390 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 52 bin 913’e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 270 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 894 bin 384’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 212 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 117 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 119 bin 685'e, virüse bağlı can kaybı 40 bin 484'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 33 bin 357'ye yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 134 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 174’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 255 artışla 714 bin 143'e, iyileşenlerin sayısı 670 bin 336'ya ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 62 artarak 14 bin 766'ya, vaka sayısı 2 bin 465 artışla 246 bine yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 204 bin 71 kişi iyileşti.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 652 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 210 bin 726'ya, virüse bağlı can kaybı 10 bin 226'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 155 bin 722'ye çıktı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 5 bin 543'e, vaka sayısı da 1098 artışla 157 bin 595'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 142 bin 320 kişi iyileşti.