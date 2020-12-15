Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 433, Meksika'da 345, Arjantin'de 275, Kolombiya'da 142, Peru'da 77 ve Şili'de 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 433 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 835'e, 25 bin 193 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 927 bin 145'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 337 bin 16 vaka ve 44 bin 50 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 16 bin 85 olarak açıklandı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 930 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 298'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 255 bin 974'e ve iyileşenlerin sayısı da 927 bin 754'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 41 bin 41'e, 5 bin 62 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 503 bin 222'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 340 bin 120 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 142 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 39 bin 195'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 742 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 434 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 321 bin 469'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi yaşamını yitirdi ve 1157 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 986 bin 130'a, virüse bağlı can kaybı 36 bin 754'e, iyileşenlerin sayısı 920 bin 306'ya yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 931’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1911 artışla 573 bin 830'a, iyileşenlerin sayısı 546 bin 538'e ulaştı.