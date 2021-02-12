Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1351, Meksika'da 1474, Arjantin'de 200, Kolombiya'da 250, Peru'da 186, Şili'de 157, Bolivya'da 48, Guatemala'da 34, Honduras'ta 32 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1351 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 236 bin 201’e, 54 bin 742 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 713 bin 909’a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 889 bin 969 vaka ve 55 bin 742 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693’e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1474 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 677 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 171 bin 234’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 528 bin 304’e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 968 bin 566, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 164 bin 636 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 200 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 49 bin 874’e, 7 bin 311 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 8 bin 345’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 806 bin 260 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 250 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 56 bin 983’e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 294 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 179 bin 641’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 65 bin 209’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 186 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 251 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 212 bin 309'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 43 bin 45'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 1124 bin 236'ya yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 262’ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 729 artışla 764 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı 723 bin 493'e ulaştı.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve 1352 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 233 bin 854'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 44'e, sağlığına kavuşanların sayısı 174 bin 329'a çıktı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 6 bin 23'e, vaka sayısı da 786 artışla 165 bin 532'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüs tespit edilen 152 bin 210 kişi de iyileşti.

– Honduras

Honduras basınındaki haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 838'e, vaka sayısı 887 artışla 158 bin 355'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 62 bin 991 kişi iyileşti.