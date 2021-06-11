Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 504, Meksika’da 227, Arjantin'de 669, Kolombiya'da 573, Peru'da 241, Şili’de 198, Ekvador’da 46, Bolivya'da 74, Paraguay’da 134, Guatemala'da 27 ve Uruguay'da 46 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 482 bin 19'a, 88 bin 92 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 210 bin 969’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 405 bin 481 vaka ve 116 bin 693 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 670 bin 754'e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 227 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 672 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 580’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 445 bin 538’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 948 bin 267’ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 669 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 83 bin 941’e, 27 bin 628 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 66 bin 156’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 639 bin 402 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 573 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 94 bin 46’ya çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 302 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 665 bin 137’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 409 bin 76’ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 241 kişi yaşamını yitirdi ve 1819 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 995 bin 257'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 187 bin 847'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 952 bin 27'ye yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 198 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 339'a çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 716 artışla 1 milyon 453 bin 478’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 376 bin 335’e ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 46 artarak 20 bin 949’a, vaka sayısı 2 bin 153 artışla 436 bin 23'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 398 bin 645 kişi iyileşti.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 233 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 400 bin 47'ye, virüse bağlı can kaybı 15 bin 321'e, sağlığına kavuşanların sayısı 315 bin 304'e çıktı.

– Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 758 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 384 bin 989’a, can kaybı sayısı 10 bin 412’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 316 bin 857’ye çıktı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 27 artarak 8 bin 388'e, vaka sayısı 1785 artışla 267 bin 447'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 243 bin 191 kişi iyileşti.

– Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 46 artarak 4 bin 862'ye, vaka sayısı 3 bin 667 artışla 330 bin 27'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 289 bin 754 kişi iyileşti.