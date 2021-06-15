Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 827, Meksika’da 37, Arjantin'de 687 Kolombiya'da 588, Peru'da 110, Şili’de 97, Bolivya 72, Paraguay’da 120 ve Uruguay'da 43 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 827 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 488 bin 288’e, 39 bin 846 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 452 bin 612’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 464 bin 158 vaka ve 118 bin 213 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 15 milyon 854 bin 264 olarak açıklandı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 1175 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 187’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 351’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 956 bin 575’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 687 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 86 bin 29’a, 21 bin 292 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 145 bin 482’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 748 bin 794 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 588 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 96 bin 366’ya çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 376 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 777 bin 600’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 510 bin 709’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi ve 652 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 4 bin 252'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 bin 921'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 965 bin 273'e yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 804'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 234 artışla 1 milyon 482 bin 663’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 406 bin 555’e ulaştı.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 152 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 409 bin 106'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 614'e, sağlığına kavuşanların sayısı 324 bin 28'e çıktı.

– Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 46 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 393 bin 482’ye, can kaybı sayısı 10 bin 954’e, sağlığına kavuşanların sayısı 327 bin 670’e çıktı.

– Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 43 artarak 5 bin 36'ya, vaka sayısı 2 bin 319 artışla 340 bin 818'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 303 bin 880 kişi iyileşti.