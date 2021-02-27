Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1337 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 252 bin 835’e, 65 bin 169 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 455 bin 630’a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 26 bin 125 vaka ve 59 bin 129 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 355 bin 974’e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 782 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 184 bin 474’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 76 bin 882’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 625 bin 328’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 887, 5 bin 83 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 98 bin 728’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 892 bin 834 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 518’e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 567 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 244 bin 792’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 141 bin 874’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 606 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 316 bin 363'e, virüse bağlı can kaybı 46 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 218 bin 409'a yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 400’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 585 artışla 816 bin 929'a, iyileşenlerin sayısı 772 bin 951'e ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 15 bin 713'e, vaka sayısı da 1430 artışla 282 bin 599'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 1069 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 247 bin 891'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 609'a, sağlığına kavuşanların sayısı 191 bin 950'ye çıktı.