Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 438 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 292 bin 752’ye, 79 bin 69 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 950 bin 459’a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 298 bin 61 vaka ve 67 bin 414 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 419 bin 393’e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 729 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 197 bin 827’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 193 bin 639’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 733 bin 89’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 517’ye, 6 bin 826 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 225 bin 725’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 23 bin 664 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 907’ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 761 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 331 bin 187’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 225 bin 725’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 188 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 334 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 460 bin 779'a, virüse bağlı can kaybı 50 bin 85'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 373 bin 178'e yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 22 bin 180'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 84 artışla 925 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 865 bin 413'e ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 16 bin 435'e, vaka sayısı 1225 artışla 310 bin 868'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 263 bin 164 kişi iyileşti.

– Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 100 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 192 bin 599'a, virüse bağlı can kaybı 3 bin 695'e, sağlığına kavuşanların sayısı 158 bin 244'e çıktı.