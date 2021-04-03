Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 922, Meksika'da 190, Arjantin'de 82, Kolombiya'da 163, Peru'da 170, Şili'de 93, Ekvador'da 33, Bolivya'da 25 ve Paraguay'da 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 922 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 328 bin 206’ya, 70 bin 238 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 910 bin 82’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 513 bin 178 vaka ve 76 bin 552 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 276 bin 628’e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 203 bin 854’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 247 bin 357’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 781 bin 629’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 56 bin 23’e, 9 bin 902 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 153’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 121 bin 954 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 777’ye çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 222 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 48’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 300 bin 887’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 170 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 574 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 568 bin 345'e, virüse bağlı can kaybı 52 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 582'ye yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 421'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 112 artışla 1 milyon 11 bin 485'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 942 bin 413'e ulaştı.

– Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 16 bin 910'a, vaka sayısı da 1650 artışla 332 bin 38'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı 281 bin 684 oldu.

– Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 620 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 273 bin 947'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 305'e, sağlığına kavuşanların sayısı 223 bin 760'a çıktı.

– Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 1608 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 217 bin 886'ya, virüse bağlı can kaybı 4 bin 294'e, sağlığına kavuşanların sayısı 178 bin 804'e çıktı.