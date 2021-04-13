Lavrov: ABD, İran’la işbirliği yapan taraflara uyguladığı yaptırımları kaldırmalı

Tahran’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin KOEP’i (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uygulamaya tam anlamıyla dönüş yapması gerektiğini söylerken, doğrudan İran’a karşı getirilen yasadışı yaptırımların yanı sıra İran’la işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yabancı şirketlere uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini de kastediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus şirketlerle mevcut olan anlaşmalar bakımından, ABD’nin yaptırımlarının Buşehr’deki projenin finanse edilmesinde bir sorun yaratıp yaratmayacağı olasılığı ile ilgili soru üzerine bu açıklamayı yaptı.

Lavrov, ABD’de sınırları dışında yetki kullanmaya yönelik bir tutumun gözlemlendiğini, AB’nin de bu tutumu uygulama eğilimi gösterdiğini, tüm meşru yöntemlerin yerini tek taraflı eylemlerin aldığını belirtti ve “Yasal sınırların dışında yetki kullanma girişimlerine son verilmeli” dedi.

‘İran’a 500 bin dozdan fazla Sputnik V aşısı gönderildi’

İran’a 500 bin dozdan fazla Sputnik V aşısının gönderildiği bilgisini veren Lavrov, “İranlı dostlarımızın da bugün teyit ettiği gibi, bu aşı etkinliğini kanıtladı. Pandemiyle mücadelede komşularımıza daha fazla yardım etmeye ve aşının İran’da üretimini organize etmeye hazırız ” dedi.

Zarif: Daha fazla Sputnik V aşısı almayı umuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de “Rusya’ya aşı sevkiyatı için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki bir anlaşma yoluyla Sputnik V aşısını İran’da üretmeyi ve Rusya’dan daha fazla aşı almayı başaracağımızı umuyorum” dedi.