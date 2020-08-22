Lavrov: ABD’nin İran’a yaptırım girişimi BMGK’nın otoritesine zarar verir

Lavrov, Rossia 1 televizyonuna açıklamasında, ABD’nin “yarı yasal yöntemlere başvurarak” İran’a yönelik herkes için zorunlu yaptırımları geri getirmeye çalışacağını belirterek, “Ülkelerin büyük kısmı, bu girişimin yanlış ve verimsiz olduğunu anladığını görüyoruz. Bu girişim nihayetinde sonuçsuz kalacak, ama BMGK’da büyük skandallara ve bölünmeye yol açacak ve bunun sonucu olarak otoritesine zarar verecek” dedi.

ABD’nin, İran ile BMGK’nin 5 daimi üyesi, Almanya ve AB arasında imzalanan ve ‘nükleer anlaşma’ olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan “kötü anlaşma” bahanesiyle çıktığını hatırlatan Lavrov, “Söz konusu olan, herkesin üzerinde uzlaştığı anlaşmadan tek taraflı olarak çıkan bir ülkenin, taahhütlerini yerine getirmeyeceğini, ama diğerlerden kendi isteklerini yerine getirmesini talep edeceğini duyurması” ifadesini kullandı.