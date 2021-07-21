Lavrov: ABD’nin oluşturduğu baskıya kararlılıkla karşı koyacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı‘nda yapılan ve Rusya-ABD ilişkilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Lavrov, Washington‘un son yıllarda ilişkilere yönelik olarak izlediği politikayı eleştirdi.

Lavrov, “İkili ilişkiler tehlikeli bir cepheleşme çizgisine geldi. Bunun yanında Rusya, ABD’nin müttefiklerini yanına çekerek uyguladığı sistematik baskıya maruz kalıyor. Washington’un uluslararası hukuku ihlal eden bu çizgisine, Rusya’nın meşru çıkarlarının gözetilmesi kapsamında gelecekte de kararlılıkla karşı koyulacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de yaptığı zirvenin çeşitli alanlarda diyalog için belirli fırsatlar sunduğunu kaydeden Lavrov, bu alanların stratejik istikrar, siber güvenlik, iklim gündemi, Arktika, bölgesel çatışmaların çözümüne katkı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, bu alanlardaki işbirliğinin yalnızca karşılıklı saygı, eşitlilik ve içişlerine müdahalede bulunmama ilkelerine uyulması koşuluyla başarılı olabileceğinin altını çizdi.