Lavrov: ABD’nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’da (Birinci Kanal) konuk olduğu ‘Bolşaya İgra’ (Büyük Oyun) adlı programda ABD’nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım’ın inşa edileceğinden emin olduğunu belirten Lavrov, TürkAkım’ın tam olarak 2-3 hafta içinde hizmete gireceğinin altını çizdi.

‘ABD’NİN TÜM TEHDİTLERİNE RAĞMEN GERÇEKLEŞECEK’

Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşeceğini kaydeden Lavrov, “Öncelikle Avrupalıların kendi ticari çıkarını anladığından eminim. İkincisi, Avrupalılar uzun vadeli enerji güvenliği açısından projeye ilgi duyuyor” dedi.

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