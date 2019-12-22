Lavrov: Çin’le ilişkilerimize zarar verip ABD’yi sevindirmeyeceğiz

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal‘da (Birinci Kanal) ‘Bolşaya İgra’ (Büyük Oyun) adlı programın konuğu olan Sergey Lavrov, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger‘le yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

Kissinger’ın Çin’le ilgili kendi yazdığı bir kitaptan söz ettiğini belirten Lavrov, “Kitapta ABD-Çin ilişkilerinin Rusya-Çin ilişkilerinden daha iyi olmasının ABD için ideal durum olacağı görüşü öne çıkıyor” dedi.

Sırf ABD’liler mutlu olsun diye Çin’le ilişkilere zarar vermeyeceklerini kaydeden Lavrov, “Ancak yaptırımlar ve ültimatomlar yerine olumlu işler yaparak, işbirliğini geliştirerek hedeflere ulaşma fikrinin önem arz ettiğini düşünüyorum” diye ekledi.