Lavrov: Putin’in ‘nükleer beşli’ zirvesi önerisine Trump’tan destek geldi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Putin’in ‘nükleer beşli’ zirvesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önerinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Çin lider Şi’nin ardından Trump’ın da desteğini aldığını kaydeden Lavrov, “Zirvenin yeri ve tarihinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor. Umarım en kısa süre mutabakat sağlayabiliriz” dedi.

Lavrov, zirvenin gündeminin söz konusu beş ülkenin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesi konusundaki BM Tüzüğü’nde yer alan sorumluluklarının gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar olacağını ekledi.