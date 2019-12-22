Lavrov: Trump’ın ikili oynamayıp düşündüklerini direkt söylemesi hoşuma gidiyor

Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal‘da (Birinci Kanal) ‘Bolşaya İgra’ (Büyük Oyun) adlı programın konuğu oldu.

Washington’da bu ay ABD Başkanı Donald Trump’la olan görüşmesinde edindiği izlenimlerin sorulması üzerine Lavrov, “Trump, beni Mayıs 2017’de eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde de kabul etmiş ve Amerikan muhalefeti, bize gizli belgeler verildiğini öne sürerek bir casusluk skandalı yaratmaya çalışmıştı. Bu tamamen saçmalık ve aptallık. Elbette ABD Başkanı’yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeler sırasında da konuştuk” dedi.

Trump’ın uluslararası konuları, ikili ilişkilerle ilgili konuları görüşürken sergilediği tutumu beğendiğini kaydeden Lavrov, “Trump, ikili oynamaktan kaçınıyor ve düşündüğünü direkt olarak söylemeye çalışıyor. Üst düzey politikacılar arasında buna pek fazla rastlayamazsınız ancak bu son derece yapıcı bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.