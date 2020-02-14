Lavrov ve Pompeo Münih’te görüştü: ‘Pompeo başarılar dileyerek herkesi şaşırttı’

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Lavrov ve Pompeo’nun kısa bir görüşme yaptığının altını çizdi.

‘ABD, çok az kişi için iyi şeyler diler’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kısa görüşmenin ardından Pompeo’nun neler söylediğini açıkladı.

Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Zaharova, “Pompeo, Lavrov’un yanından ayrılırken tüm koridorda duyulacak şekilde ‘Good luck‘ (‘Başarılar’) dedi. Rusya’ya ait müzakere odasında bulunan Münih Güvenlik Konferansı katılımcıları çok şaşırdı. Zira ABD, ABD, çok az kişi için iyi şeyler diler” ifadelerini kullandı.