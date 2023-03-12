Lazar Markovic, Trabzonspor’da çok mutlu

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Trabzonspor’un devre arasında Gaziantep FK’dan transfer ettiği ve kart cezası olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında yer almayan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başladı. Sağ kanat oyuncusu, maçın ikinci yarısında Doğucan’ın yerine oyuna girerek ilk kez Bordo Mavili formayı terletti.

‘Bu kulübün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum’

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor’a yeni transfer olan Lazar Markovic, iyi bir maç olduğunu belirterek, “İyi maç oynadık verilen aradan sonra. İyi bir takımımız var, iyi bir grubumuz var ve bugün de galibiyeti aldık. Bu kulübün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım. Trabzonspor taraftarlarını daha önce duymuştum. Büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar olduğunu duymuştum. Takıma kuvvet ve güç verdiğini bilmiyordum. Bunun için çok teşekkür ediyorum, her şeyi takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.