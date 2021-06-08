Le Chic Bodrum, Lacivert Restaurant'ı Bodrum'a getiriyor

İSTANBUL (AA) – Deniz GYO'nun ilk projesi olan Le Chic Bodrum, Doğuş Grubu'nun yeme-içme sektöründeki en gözde markalarından Lacivert Restaurant'ı Bodrum’a getiriyor.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, Lacivert'in, İstanbul'un dışındaki ilk şubesi olacak restaurant, kapılarını 17 Haziran’da açacak.

Salgın koşullarına uygun olarak, 1.200 metrekarelik iskele üzerinde 120 kişiye kadar hizmet verebilecek işletmeye, denizden tekne ile ulaşım imkanı da mevcut bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, gerek mutfak çizgisinin yüksek kalitesi gerek sunacağı benzersiz atmosfer ile Lacivert Restaurant'ın Bodrum'un güzelliğine lezzet katacağını aktardı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Temmuz 2020'de, yaşam alanı olarak kapılarını açtığımız Le Chic Bodrum'da, rezidans ve otel bölümlerinin yönetiminde ülke turizminin köklü markalarından Kaya Grubu iş birliğimiz ile Palazzo Luxury Collection kalitesini konut sahiplerine sunuyor, misafirlerimize en nitelikli hizmeti vermeye odaklanıyoruz. Yönetim felsefemizin odağında, kusursuz müşteri memnuniyeti yer alıyor. Bu felsefe ve vizyonumuzu paylaşan, ağırladığı misafirlerinin akşam yemeklerini unutulmaz kılan, Doğuş Grubu bünyesindeki en gözde yeme-içme markalarından Lacivert ile çalışacağımız için mutluyuz.

Bodrum'un parlayan yıldızı Le Chic Bodrum’da, Palazzo Luxury Collection ve Lacivert gibi ülkemizin önde gelen markalarına eşlik edecek yeni sürprizlerimiz için de çalışmalarımız sürüyor."

– "Doğuş Grubu yeme-içme sektöründeki yılların deneyimini Lacivert ile Bodrum’a taşıyor"

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Eryiğit Umur, Lacivert'in Le Chic Bodrum'a çok yakışacağını, markanın bir boğaz yalısında 20 yılı aşkın süredir devam eden hikayesinin Bodrum'a taşınacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Doğuş Grubu'nun yeme-içme alanında global ölçekte bir deneyime sahip bulunduğunu ifade eden Umur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global ortaklıklarımız ve dünyaca ünlü marka portföyümüzle ile gastronomi tutkunlarını yaratıcı konseptler ve farklı deneyimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün portföyümüzde 16 ülkede bulunan 42 farklı markamıza ait 142 restoranımız ile kusursuz servis, şık tasarım ve üst düzey yiyecek içecek kalitesi sunarak misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Lacivert markamızı Bodrum’un prestijli projelerinden Le Chic Bodrum ve Palazzo Luxury Collection deneyimiyle buluşturarak, misafirlerimizi bu sezon Bodrum'da da ağırlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."