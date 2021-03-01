‘Lebalep batırıldık’ diyen esnafa ceza

Trabzonda’da dükkânını “Namuslu bir şekilde battık” diye satışa çıkaran esnaf İbrahim Odabaşı “Pandemi sürecinde lebalep batırdınız bizi” diye sitem etti.

Esnafın derdini vekillerin dinlemediğini vurgulayan Odabaşı “Namuslu bir şekilde battık derken devletimizin koyduğu kurallara uyduk, hiçbir şekilde açmadık, bir şey yapmadık. Ama yapmadığımız halde onlar söylenenin tam tersini yaptı. Kongreler yaptı, kayak merkezini açtı. Hiç alakası olmayan insanlar güzel yaşarken benim çalışan işçilerime bile maaş hacizleri geliyor şu anda. Pandemi sürecinde iş yerimiz kapandı, bir lira destek alamadık” diye konuştu.

Odabaşı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Televizyonda konuşulurken her şey çok farklı, toz pembe. Biz kepenk kapatmadık. Evimize ekmek alıyoruz. Daha geçen cumartesi kapalı iş yerinde otururken, polis ışıkları açıp, kapalı iş yerine girip bana ceza yazdı. Bana o cezayı yazan polis neden bunu Ak Parti kongrelerinde kimseye yazmadı. Adaletse nerede adalet? Bizim köyde de var bir adalet ablamız. Elektriğimizi kestiler, internet aboneliğimizi iptal ettiler. Kızım EBA’ya giremiyor. Evimden internetim kesildi, ödeyemedim. Öğretmeni kızımı arıyor, ‘Derse girmedin’ diye. Nasıl girecek? Yok yok yok.”