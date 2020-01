LeBron James eski takımına karşı kazandı

NBA sezon 7 maçla devam etti.

Anthony Davis’ten yoksun Los Angeles Lakers, Cleveland Caveliers’ı 128-99 mağlup etti. LeBron James eski takımına karşı 31 sayı (12/16 saha içi isabeti), 8 asistle oynadı. Kendisine Dwight Howard 21 sayı (9/11 saha içi isabeti), 15 ribaundla eşlik etti. Milli oyuncu Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. Bu maçın ardından derecesini 33 galibiyet, 7 mağlubiyete getiren LA Lakers, Batı Konferansı’ndaki liderliğini sürdürdü.

Gecenin dikkat çeken performansı Oklahoma City’ Thunder’un, Minnesota Timberwolves’u 117-104 mağlup ettiği maçta geldi. Thunder guardı Shai Gilleus Alexander 20 sayı, 20 ribaund ve 10 asistle kariyerindeki ilk triple double’ı yaptı ve ribaund departmanın kariyer rekorunu kırdı. Alexander’ın sadece 196 cm boyunda olduğu bilgisini hatırlatalım.

Shai Gilgeous-Alexander is the 5th guard in @NBAHistory to record at least 20 points, 20 rebounds, and 10 assists in a single game. The other guards to do so are Oscar Robertson (8x), Fat Lever (2x), Guy Rodgers, and Russell Westbrook. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/n3SpeOu3V9

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2020