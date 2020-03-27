LeBron James: Seyirci olmayan bir spor müsabakasını hayal edemiyorum

LeBron James seneler içinde kendi oyununu ve markasını en üst seviyeye çıkarmayı başardı. Olağanüstü başarılarının yanı sıra her anlamda bir ikona dönüşen “Kral” lakaplı basketbolcu, kariyeri devam etmesine karşın şimdiden yaşayan en büyük sporculardan birine dönüştü.

Kariyerinin başındaki Cleveland Cavaliers macerasından bu yana LeBron’un gittiği her yerde kendisiyle birlikte gelen trendlerden biri de tokalaşma ritüelleri. LeBron’un gittiği takımlarda kadroda bulunan her oyuncuyla farklı bir selamlaşma şekli bulunuyor.

Ancak corona virüs salgını sonrası bu ritüeller de rafa kalkacak gibi gözüküyor. Bir podcast yayınına katılan James, “Bu saçma salgın sonrasında kimseyle çak yapmayacağım. Takım arkadaşlarımla da sosyal mesafeyi koruyacağımız yeni tokalaşma ritüellerimiz olacak. Bekleyin ve görün” şeklinde konuştu.

Salgın sebebiyle ertelenen maçlarla ilgili de yorumda bulunan James, “Seyirci olmayan bir spor müsabakasını hayal edemiyorum. Heyecan yok. Göz yaşı yok. Keyif yok. Duygusal iniş çıkışlar yok. Bu çok garip olurdu ve anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Son gelişmelerle Amerika Birleşik Devletleri en çok vakaya sahip ülke konumuna yükseldi. Amerika’da 80 binin üzerinde corona hastası bulunuyor ve bu hastaların yaklaşık 37 bininin ülkenin en büyük şehri olan New York’ta olduğu gelen bilgiler arasında.