LeBron James: Seyircisiz salonda oynamam

NBA tüm takımlara coronovirüsü sebebiyle maçların seyircisiz oynanabileceğine dair bir bildiri gönderdi.

Shams Carania’nın haberine göre lig yönetimi takım ve oyuncularını hızla yayılmayı sürdüren salgın hastalıktan korumayı amaçlıyor. Bildiride herhangi acil bir durumun olmadığı belirtilirken takımların gerektiği takdirde sadece özel salon görevlilerinin yer alacağı müsabakalara hazır olmalarını istedi.

“If I show up to an arena and there ain’t no fans in there, I ain’t playing.” LeBron on possibly playing NBA games without any fans in attendance due to coronavirus outbreak. pic.twitter.com/Ee5XMQ40X6 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2020

Amerika’da birçok eyalette coronavirüsü vakaları görülüyor. Buna karşın NBA’de henüz maç ertelenmesi veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmadı. Lig yönetimi geride bıraktığımız hafta başında önlem olarak takımınların gerekli sağlık ölçümlerini yapmaları ve oyuncuların da taraftarlarla yumruk tokuşturmaları gerektiğini bildirmişti.

Senelerdir NBA’in önemli yüzlerinden biri olan LeBron James, takımı LA Lakers’ın lig lideri Milwaukee Bucks’ı mağlup ettiği maçın ardından durumla ilgili soruları yanıtladı. Lig yönetimi tarafından yapılan bildiri hakkında düşünceleri sorulan James, “Seyirciler olmadan oynamamız imkansız. En azından ben oynamam. Ben takım arkadaşlarım ve taraftarlar için oynuyorum. Burada esas önemli olan taraftarlar zaten. Ben taraftarsız salonda oynamam, ne isterlerse yapabilirler” diye konuştu.

Yeni bir gelişmeyle oynanacak olası seyircisiz maçlara ligin diğer unsurlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.