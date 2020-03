LeBron James: Seyircisiz salonda oynamam

NBA tüm takımlara coronovirüsü sebebiyle maçların seyircisiz oynanabileceğine dair bir bildiri gönderdi.

Shams Carania’nın haberine göre lig yönetimi takım ve oyuncularını hızla yayılmayı sürdüren salgın hastalıktan korumayı amaçlıyor. Bildiride herhangi acil bir durumun olmadığı belirtilirken takımların gerektiği takdirde sadece özel salon görevlilerinin yer alacağı müsabakalara hazır olmalarını istedi.

“If I show up to an arena and there ain’t no fans in there, I ain’t playing.”

LeBron on possibly playing NBA games without any fans in attendance due to coronavirus outbreak. pic.twitter.com/Ee5XMQ40X6

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2020