LeBron James ve ünlü siyahlar harekete geçti! ‘Bir Oydan Daha Fazlası’

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, ABD’deki siyahları oy kullanmaya teşvik etmek adına bir inisiyatif başlattı. James, bir grup ünlü siyah isim ile bir araya gelerek halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor.

More Than a Vote (Bir Oydan Daha Fazlası) adlı oluşum oy verme hakkı bulunan siyahları korumaya ve bu konuda eğitmeye odaklanacak. Grup aynı zamanda siyahları oy kullanma işleminin bazı bölgelerde başladığı 3 Kasım seçimlerinde oy kullanmaya teşvik edecek.

‘Değişim zamanı!’

New York Times’a konuşan LeBron James, “Kulakların bize çevrildiğini ve dikkat çektiğimizi hissediyoruz ve nihayet bizim için bir şeyleri değiştirme zamanı” dedi. Yıldız basketbolcu Trae Young, komedyen Kevin Hart ve iş insanı Maverick Carter da sosyal medyadaki etkilerini, oy vermenin önemini anlatmakta kullanacak.

ABD’de seçimlerle ilgili olarak “dışarıdan müdahale ediliyor” hissiyatı ve corona virüsü etkisinin oy kullananlar üzerinde baskı oluşturduğu düşünülürken James’in yakında çevresinden bir kişi Reuters’a “Bu baskıya karşı olarak aktif bir mücadele verilecek. Bu sporcular, bu isimler toplulukları içinde en güvenilen isimler” ifadeleriyle bir açıklamada bulundu.

2016’da düşük katılım olmuştu…

Ayrımcılık, online dezenformasyon faaliyetleri ve oy veren siyahları kısıtlama çabaları 2016’daki seçimde siyah vatandaşların daha düşük katılım sağlamasının nedenleri olarak gösterilmişti.

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Oy verme sürecinin başladığı ABD’de Georgia eyalyetinde, özellikle siyahların ağırlıkta olduğu Atlanta ve çevresinde, corona virüsü ve olaylar nedeniyle pek çok oy verme istasyonun kapalı olmasına rağmen insanlar saatlerce uzun kuyruklarda bekleyip oy kullandı.

Son dönemde daha önce hiç olmadığı kadar aktif bir şekilde haksızlıklara ve ayrımcılıklara karşı sesini yükselten LeBron James; Ahmaud Arbery ve George Floyd’un hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı paylaşımlarla konunun global çapta göz önüne gelmesinde yardımcı olan figürler arasında yer aldı.