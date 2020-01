LeBron James’in Kobe Bryant hakkında acı haberi aldığı an!

.news-article ul,.news-article ol{font-size:19px;line-height: 1.4;margin-left: 1em;} .news-article li+li{margin-top: 20px;} .opta_inner_matchstats li+li, .opta_inner_player_ranking li+li, .opta_inner_heatmap li+li, .opta_inner_match_preview li+li, .opta_inner_match_preview li+li{margin-top: auto;} .table-container{ overflow: auto;} .news-article table{width: 100%;border: solid 1px #dedede;font-size: 13px;} .news-article table td{padding: 6px 8px;border: solid 1px #dedede;}

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Kobe Bryant’ın haberini uçaktayken aldı. Philadelphia 76ers ile deplasmanda oynanan maçtan dönen kafile, şehre indiğinde LeBron James gözyaşlarını tutamadı.

LeBron is met with emotional hugs after landing in Los Angeles following the death of Kobe Bryant.

(via NBC4 Los Angeles) pic.twitter.com/Fx9jt2qZVi

— ESPN (@espn) January 26, 2020