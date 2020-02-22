LeBron James’le Lake Show devam ediyor

NBA’de dün gece 9 maç oynandı. Los Angeles Lakers evinde Memphis Grizzlies’i 117-105 mağlup ederek arka arkaya 4. galibiyetini aldı. Sarı morlu ekip 5 maç farkla Denver Nuggets’ın önünde Batı Konferansı’ndaki liderliğini sürdürdü.

Lakers’ta LeBron James 32 sayı, 7 asistle galibiyetin mimarı olurken, Anthony Davis 28 sayı ve 13 ribaundluk double double performansıyla kendisine eşlik etti. Grizzlies bir ara 25’e çıkan farkı dördüncü çeyrekte 4 sayıya kadar indirse de galibiyet için gereken son hamleyi yapamadı. Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı Ja Morant 17 sayıyla mücadele ederken kenardan gelen Josh Jackson 20 sayıyla oynadı.

Gecenin dikkat çeken performanslarından biri de Kanada’dan geldi. Toronto Raptors evinde ağırladığı Phoenix Suns’ı 118-101’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Pascal Siakam 37 sayı ve 18 ribaundluk dev performansıyla double double yaptı. Raptors’ta 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşmayı başardı. Suns’ta Devin Booker 21 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle mücadele etti.

Cleveland Cavaliers deplasmanda başkent ekibi Washington Wizards’ı 113-108 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavs’te Collin Sexton 25 sayıyla oynadı. Temsilcimiz Cedi Osman 16 sayı ve 10 ribaundla double double yaparken galibiyette önemli bir rol oynadı. Wizards’ta Bradley Beal 26 sayıyla mücadele etti.

NBA de gecenin sonuçları şöyle:

Orlando Magic 106-122 Dallas Mavericks

Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 98-106 Indiana Pacers

Toronto Raptors 118-101 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 117-127 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 113-101 Denver Nuggets

Utah Jazz 104-113 San Antonio Spurs

LA Lakers 117-105 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 115-128 New Orleans Pelicans