LeBron, Kobe’yi geçti

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA‘de taşlar yerinden oynadı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James Philadelphia 76ers karşısında kaydettiği sayı ile “Tüm Zamanların En Çok Sayı Bulan Oyuncular Listesi“nde Kobe Bryant‘i geçip ismini 3. sıraya yazdırdı.

LeBron, 76ers‘ın anonscusu tarafından bilgilendirilen seyirciler tarafından büyük destek gördü ve 3. çeyreğin bitimine 7 dakika 23 saniye kala, sayirciye selam verircesine 3 adıma girerek bulduğu 33,644. sayısıyla Kobe’yi 4. sıraya itip 3.’lüğe yükseldi.

LeBron’un Kobe’yi geçmesinden sonra sıralama aşağıdaki gibi şekillendi.

LeBron‘un tarihi sayısı kameralara aşağıdaki şekilde yansıdı.

James bu tarihi gecede bulduğu 29 sayıya rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Diğer tarafta Ben Simmons bulduğu 29 sayı ve aldığı 10 rebound ile 76ers’ın Lakers karşısında aldığı 108-91’lik galibiyetin en büyük mimarı oldu.

Los Angeles Lakers 46. maçında 10. mağlubiyetini almasına rağmen Batı Yakasındaki lideriğini sürdürdü. 76ers ise bu galibiyet ile 47. maçındaki 30. galibiyetini aldı.