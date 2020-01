LeBron, Kobe’yi geçti

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA‘de taşlar yerinden oynadı.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James Philadelphia 76ers karşısında kaydettiği sayı ile “Tüm Zamanların En Çok Sayı Bulan Oyuncular Listesi“nde Kobe Bryant‘i geçip ismini 3. sıraya yazdırdı.

LeBron, 76ers‘ın anonscusu tarafından bilgilendirilen seyirciler tarafından büyük destek gördü ve 3. çeyreğin bitimine 7 dakika 23 saniye kala, sayirciye selam verircesine 3 adıma girerek bulduğu 33,644. sayısıyla Kobe’yi 4. sıraya itip 3.’lüğe yükseldi.

LeBron’un Kobe’yi geçmesinden sonra sıralama aşağıdaki gibi şekillendi.

LeBron‘un tarihi sayısı kameralara aşağıdaki şekilde yansıdı.

With this bucket, @KingJames moved into 3rd on the all-time SCORING list! #PhantomCam pic.twitter.com/AOsrsYDi7R

— NBA (@NBA) January 26, 2020