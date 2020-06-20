Lemi Çelik anlattı! ‘Senden daha iyi sihirbaz olmaz, al topu kaybet’

Türk futbolunun en önemli kilometre taşlarından Trabzonspor, uygun adım şampiyonluğa ilerliyor. Hedefte çifte kupa var. Bordo-mavililer ligde en son mutlu sona ulaştığında (1984) kadroda o da vardı. SÖZCÜ okurları onu futbol yazılarından tanıyor. Her sporcu gibi çok sayıda sıra dışı anısı var. Lemi Çelik, yazdığı kitapta yer vereceği anılarından bazılarını SÖZCÜ HaftaSonu ile paylaştı.

NEDEN BAŞBAKAN?

“Gol atamayınca taraftar başlıyor sövmeye! Hami (Mandıralı) ile birlikte taraftarları bilinçlendirmek için derneklere gittik. Taraftar derneği başkanı ‘Paşa’ vardı. ‘Başbakandan iyi konuşuyor’ demiş. Tribünler ‘Başbakan Lemi’ diye bağırmaya başladı.”

“Bir maçta çok top ve ikili mücadele kaybettim, pas hataları yaptım. Çok kötü oynadım. 1 gün sonra yenileme idmanı var, Özkan (Sümer) Hoca herkesi orta sahaya topladı, maçın kritiğini yapıyor. Malzemeci Ömer’i çağırdı: “Oğlum oradan bir top getir.” Sonra takıma “Arkadaşlar size dünyanın en iyi sihirbazını takdim edeceğim” dedi. Bana döndü: “Ulan oğlum! Tüm topları kaybettin. Senden daha iyi sihirbaz dünyaya gelmemiştir. Al bu topu da kaybet, herkes görsün!”

ADAMI KORİDORDA TUTTU!

Teknik Direktör Breams, “Rakibi analiz ettik, en iyi oyuncuları Palasz. Tutarsan Bursaspor’u durdururuz” dedi. Dedim ki “Palasz kim? Ben daha iyi futbolcuyum, o beni tutsun!” Ben defansif orta saha, Palasz ofansif orta saha. Bekliyorum merkezde. Palasz yok. Sağdan soldan atak yapıyor, pozisyonlara giriyor. Palasz’ı görmedim bile! İlk yarı bitti, koridorda Palasz önümde. “Neredesin lan!” dedim sırtından tuttum başladım silkelemeye. Soner şahit. Soyunma odasında dedi ki, “Tuttu ama koridorda!”

BARCELONALI ŞAHMUZ

Barcelona’ya deplasmanda 7-2 mağlup olmuşuz. Şehmuz, Barcelona soyunma odasına girmiş. “Bana forma verin” diyor. “Senin takım diğer tarafta, oraya git” diyorlar. Şehmuz oturmuş gitmiyor. 15 dakika sonra bizim soyunma odasına geliyor. Formasının altında 6-7 tane Barcelona forması. Karnı şişmiş. Diyor ki “Bunları almak için neler çektim. Kimseye vermem!”

ONU HİÇ GÖRMEDİM

7-2’lik Barcelona maçı. Bakero’yu tutuyorum. Cruyff devre arasında Bakero’yu oyundan aldı. Maç sonrası “Takımın en iyi oyuncusu bendim. ‘Bakero bana 45 dakika dayanamadı, Cruyff aldı’ dedim. İstanbul’a döndük, otelde Özkan Sümer Hoca toplantı yapıyor. Herkesi eleştiriyor. “Bakın, size bir şey diyeceğim. Hepinizi eleştirdim, bir arkadaşınıza bir şey söylemedim. Çünkü bir şey söylemeye gerek yok, zaten onu hiç göremedim!”

1996’DAKİ TAKIM DAHA İYİYDİ

“Son yılların en iyi kadrosuna sahip Trabzonspor. Sörloth, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Uğurcan gibi çok özel oyuncular var. Eğer doğru hakem yönetimleri olursa Trabzonspor bu sezon şampiyonluğa ulaşır. Önümüzdeki 3-4 sene üst üste de şampiyon olur. Ama bizim dönemdeki kadroya yetişemez. Son 20 yılın en iyi takımı, benim de kadroda olduğum 1996’daki takımdır. Trabzon tarihinin en iyi kadrosuydu. 13 milli oyuncu hiçbir zaman hiçbir kulübe nasip olmaz.”

TERİM İYİ AMA GÜNEŞ FARKLI

“Şenol Güneş’e saygı duyuluyor. Fatih Terim de çok iyi bir teknik direktör. Ne kadar başarılı olursa olsun verdiği mesajlardan dolayı Galatasaraylılığını daha fazla öne çıkardı. Güneş, milli takım sevgisini Trabzonspor sevgisi üzerine çıkarmadı. Diğer takım taraftarlarından tepki görmüyor. Avrupa Şampiyonası’nda en az çeyrek final oynayacaktır diye düşünüyorum.”

SERGEN BÜYÜK TAKIM HOCASI

“Sergen Yalçın Trabzonspor’a geldiğinde 84 kiloydu. Ben yardımcı antrenördüm. Kimseyi dinlemiyor, kilo vermiyor, at yarışı oynuyordu. Sergen ile daha iyi iletişim kurmak adına bütün atların isimlerini öğrendim. At yarışıyla ilgili bilgiler öğrendim. İyi bir iletişim kurduk, sonunda 3 kilo verdi. Beşiktaş’taki pozitif futbol anlayışıyla büyük takım hocası olduğunu kanıtladı.”

“GALATASARAY’A GİTMEM ENGELLENDİ”

“Trabzon’da 17 yaşında A takıma girdim. 18 yaşında Candan Tarhan A Milli Takım’a çağırdı. Özkan Sümer beni ‘Daha genç’ diye yollamadı. 2 ay sonra bağlarım koptu, 1 yıl oynamadım. Form tuttuktan sonra Galatasaray istedi. Yalvardım ‘24 yaşındayım. Verin artık’ dedim. ‘Gönderemeyiz’ dediler. Sonra kupa finalinde dizim kırıldı.”

“ÖLÜ KEDİ İÇİN NAFAKA ÖDEDİM”

“Eski eşimle boşandık. Kızımın velayeti ona verildi. 4 bin 500 TL nafaka belirlendi. Kızımın kedisi ne olacak; ona da 500 TL nafaka bağlandı. Adı Mırmır. Hastalandı; 1 sene sonra öldü. Ama eşimin korkusundan uzun zaman nafakasını vermeye devam ettim. Dünyada ölü kediye nafaka ödeyen başka biri yoktur herhalde. Sonra köpek aldılar, ona da nafaka ödüyorum!”

HÜSEYİN BAŞARILI OLACAK

“Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da başarılı olacaktır. Hem bireysel olarak oyunculardan hem de takımdan en fazla verimi alacağı en iyi sistemi uyguluyor. Bu sezon şampiyon yapacağına ve uzun yıllar Trabzonspor’un hocası olacağına inanıyorum.”

UĞURCAN ÇAKIR…

“Uğurcan Çakır’ı, Chelsea ve Newcastle United gibi takımlar transfer etmek istiyor. 30 milyon Euro’yu gözden çıkardılar. Her iki kulübün de transferde en büyük kaleci adayı.”

LİGLER SONA ERMELİYDİ

“Ligin oynatılması yanlış. Bana göre sonlandırılmalıydı. Takımların fiziksel olarak hazırlanması mümkün değil. Önemli sakatlıklar oldu, olacak. Oyuncu sağlığı açısından da büyük bir risk.”

DİNYEPER UNUTULMAZ

“1983-84 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Dinyeper’i 1-0 yendiğimiz ve 17 yaşındayken gol attığım maç, çok anlamlı. Bütün mahalle fotoğraf çektirmişti. O mutluluğu anlatamam.”