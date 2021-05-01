Lens'i 2-1 yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 35. haftada Parc des Princes Stadı'nda Lens'i ağırladı.

Paris ekibi, 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk takımın tek golünü 61. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

Puanını 75'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderliğe yükseldi. Lens ise 56 puanla 5. sırada kaldı.

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