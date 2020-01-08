Lerzan Mutlu ‘Çok yüksek zeka’ çıktı

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yaptırdığı IQ testinin sonucunu takipçilerinin dikkatine sundu.

Sadece şarkıcılık yönü ile değil girdiği polemikler ve güzelliğiyle de magazin gündeminde kendisine yer bulan Lerzan Mutlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hemen her zaman zeka seviyesinin yüksek olduğuna dair paylaşımlar yapan Mutlu, sonunda bu iddiasını resmiyete dökme şansını bulunca buna hayır demedi ve bir IQ testi yaptırdı.

ÇOK YÜKSEK ZEKA

Girdiği test sonrası ortaya çıkan sonuçtan memnun kalan Lerzan Mutlu, takipçileriyle bu sonucu paylaşarak onları mutluluğuna ortak etti. Mutlu,

133 puan aldığı zeka testinin sonucunu paylaşırken; “Hayatımda ilk kez arkadaşım sayesinde IQ testi yaptım. Sonucu paylaşmak istedim” notunu düşmeyi unutmadı.