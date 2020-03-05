Levent Can sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, bugün normal odaya alındı.

Yer aldığı önemli projeler ile adını duyuran usta oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası bugün yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sevenlerini korkutan Can, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

‘ENDİŞELENECEK DURUM ORTADAN KALKTI’

Can, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim”