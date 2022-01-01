LEVENT ERDEN HİÇ BİLMEYENLER İÇİN NFT NEDİR ANLATIYOR..

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Levent Erden ve Mert Boysanoğlu ile birlikteyiz. MESA Vakfı sanata nasıl katkılarda bulunuyor? MESA Vakfı’nın misyonu nedir? Gelecek için sanat neden önem taşıyor? MESA Vakfı’nın gelecek projeleri neler? Genç sanatçılara nasıl destek oluyorlar? Levent Erden aslında kimdir? Galata Port’ta sanatla ilgili nasıl projeler olacak? İstanbul’un yeni sanat merkezi neresi olacak? İstanbul ve sanat arasında nasıl bir ilişki var? Teknoloji ile beraber sanat nasıl bir yöne doğru gidiyor? Farklı nesillerin sanatla ilişkileri arasında nasıl farklılıklar ve benzerlikler var? NFT nedir? Sanatla nasıl bir ilişkisi var? Yeni dünyada NFT’nin nasıl bir yeri olacak? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor.

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