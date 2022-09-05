Levent Göktaş’ın Bulgaristan’dan iadesi için yazı gönderilecek

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Bulgaristan’dan Türkiye’ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
İADESİ TALEP EDİLECEK
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı. Bakanlık, Mustafa Levent Göktaş’ın iadesi hakkındaki talepnameyi Bulgaristan’a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi.
Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’nca Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.
NE OLMUŞTU?
FETÖ terör örgütü ve örgüt lideri Fetullah Gülen’le ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve paralel yapının hedefi haline gelen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat’ta ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 kişiden, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer’in Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.