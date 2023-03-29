Levent Mercan’ın hayali A Milli Takım!

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fatih Karagümrük’te Levent Mercan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, “Biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz idmanda. İnşallah bizim adımıza çok iyi bir maç geçer. Seyirciler de destekliyoruz bizi. İnşallah kazanırız” diye konuştu.

“PERFORMANSIM İNŞALLAH BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Bireysel performansı ve teknik direktör Pirlo’nun kendisine yaptığı olumlu değerlendirmeler hakkında da konuşan genç futbolcu, “Hocama yorumları için teşekkür ediyorum. Ben devam edeceğim en iyi katkıyı nasıl vereceğim konusunda. Bu şekilde inşallah devam ederim. Bu şekilde devam ederse çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM HAYALİM”

A Milli Takım hakkındaki görüşleri sorulan Mercan, “Milli takım benim hayalim. Gitmek isterim tabi ki. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur. Maçlarla ilgili ise ilk maç çok iyi değildi bence, ikinci maç ise kaybettik ama bence daha iyiydi. Turu da geçeriz inşallah” yorumunda bulundu.

Teknik direktör Pirlo hakkında ise Levent Mercan, “Onunla çalışmak büyük bir duygu” açıklamasında bulundu.

“SOL BEKTE KENDİMİ DAHA RAHAT GÖRÜYORUM”

Sol bekte görev almasıyla ilgili ise genç futbolcu, “Evet bundan sonra sol bek olarak beni göreceksiniz. Takıma daha çok katkı veriyorum, kendimi daha rahat görüyorum ve iyi performans çıkarıyorum. İnşallah bu şekilde devam edebilirim” dedi.