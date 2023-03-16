Levent Şahin’den anlamlı istek! Çocukları unutmayalım…

Depremde İskenderun’da kuzenlerini kaybedip bölgenin yaralarını sarmak adına ilk günden bu yana çalışmalar yapan teknik direktör Levent Şahin, 2. Lig ekibi İskenderunspor’un başına hiçbir maddi beklentisi olmadan geçerek alkış almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, FANATİK aracılığıyla önemli bir çağrıda bulundu. Bölgede çok sayıda yetenekli gencin boşta kaldığına dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

‘Pandemi gibi olmasın’

“Her vatandaşımız gibi depremin acısını yaşamış biri olarak önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Travmalar yetişkinler olarak bizi bile çok zorlarken ve hayata yeniden nasıl döneceğimizi bilemezken çocukları ve gençleri unutmamalıyız. Spor kulüplerine ve TFF’ye seslenmek istiyorum. 2020 yılında yaşadığımız pandemi sırasında ve sonrasında spora, futbola devam edemeyen çocuklar, gençler oldu. Hem fiziken hem zihnen onları kazanmak çok zordu. Somut bir araştırma yapılmadığı için verilerle konuşamayacağım ancak saha gözlemlerimizden biliyorum ki pek çok çocuğumuz veya gencimiz sadece futbol değil spor yaşamını bıraktı. Belki de gelecekteki yeteneklerimizi kaybettik.”

‘Ortak hareket etmeliyiz’

“Geç kalmadan harekete geçmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye’de özellikle büyük spor kulüplerinin bölgedeki lisanslı veya yetenekli futbolcu adaylarına sahip çıkması gerekiyor. TFF’nin bölge ve şehir izleme ekiplerinin elinde bu çocuklarımızın kayıtları vardır. Her kulüp 4-5 çocuğumuzun yetişmesine katkı sağlasa hem çocukların ve ailelerinin hayatlarına dokunmuş oluruz hem de ülke futbolunun geleceğinin yeteneklerini kaybetmeyiz. Biz İskenderunspor olarak kendimiz depremzedeyiz. Buna rağmen bir iki çocuğumuzu alabildik. TFF, Kulüpler Birliği ve tüm kulüpler bu konuda ortak hareket edebilir.”

Atalay Özçelikli