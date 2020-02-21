Levent Üzümcü’den güldüren Eren Erdem anısı: Hiç birlikte fotoğrafları yok





Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’nda FETÖ Davası ele alınıyor. Programda sanatçı Levent Üzümcü, Eren Erdem ile olan bir mahkeme anısını anlattı. Erdem lehine şahitlik yaptığını belirten Üzümcü, “Eren Erdem neden Fethullah Gülen’in organizasyonunun bir parçası değildir?” diye soran avukata, “Hiç birlikte fotoğrafları yok.” cevabını verdiğini söyledi. Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Sanatçılar Levent Üzümcü ve Orhan Aydın. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr