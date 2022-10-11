Levent Yüzbaşı’yı şehit etti, kaçarken yaralandı: Teröristin cezası onandı

Şırnak’ta Yüzbaşı Levent Çetinkaya’yı şehit ettikten sonra kaçarken yaralı ele geçirilen ve Mehmetçik tarafından helikopterle hastaneye taşınan Irak uyruklu terörist Ferhat Musa ile terörist Emrah Ubiç’e verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili Yargıtay bir sanığın cezasını onadı, diğerini ise iyi hal indirimi yapılması için bozdu.

Özgür CEBE

Şırnak’ta 16 Nisan 2010 günü Balveren Jandarma Karakolundan çıkan askeri araca saldırı düzenlenerek Yüzbaşı Levent Çetinkaya’yı şehit ettikten sonra kaçarken yaralı yakalanan ve kan kaybından ölmek üzereyken helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavisi tamamlanan Irak uyruklu Ferhad Musa ile aynı saldırıya katılan ve daha sonra güvenlik güçlerine teslim olan Emrah Ubiç’e verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay inceledi.

İtirafçı terörist Emrah Ubiç temyiz başvurusunda, Balveren Taburundan çıkan minibüse saldırının Cudi grubu tarafından planlandığını belirterek, “Bu saldırıda ben savunma grubundaydım. Saldırı sonrası operasyon yapacak askerlere pusu atacak grubun içindeydim. Sonra pişman olup güvenlik güçlerine teslim oldum, bildiğim her şeyi eylemlere katılan kişileri itiraf ettim, etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi. Terörist Ferhat Musa ise eyleme katılmadığını iddia etti.

KURŞUN SIKTIĞI MEHMETÇİK HAYATINI KURTARDI

Yargıtay, teröristlerin keşif yaptıktan sonra aralarında iki sanığın da yer aldığı grubun ikiye ayrılarak karakoldan çıkan aracı takip ederek saldırı düzenlediklerinin, sanık Emrah Ubiç’in samimi anlatım ve itirafları, yer göstermesi, sonradan yakalanan terörist teşhis ve ifadeleriyle sabit olduğunu belirtti.

Yargıtay, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına askeri personel taşıyan sivil askeri araca saldırıda Yüzbaşı Levent Çetinkaya’nın şehit olduğunu, Hakan Kökten ile Mehmet Daldalan adlı askerlerin yaralandığına dikkat çekti.

SİLAHI ELE GEÇMESİN DİYE TERÖRİSTLERE VERMİŞ

Yargıtay, saldırı sonrasında 1 teröristin ölü ele geçirildiği, sanık Ferhad Musa’nın ise ağır yaralı olarak ele geçirildiğini, olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediğini, karaciğerinden vurulmuş halde ağır yaralı yakalandığını kaydetti.

Teröristin taşıdığı 2 el bombası ile Kalaşnikof tüfeği güvenlik güçlerinin eline geçmemesi için kaçan teröristlere verdiğini, sırt çantasında 2 kilo 850 gram A-4 tipi plastik patlayıcı bulunduğuna dikkat çekti.

Yargıtay, sanığın pişmanlık göstermediği için hakkında “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 8 ay hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün onanmasına karar verdi.

“TESLİM OLUP İTİRAFLARDA BULUNDU İYİ HAL OLMALI”

Yargıtay, aynı saldırıya katıldığı için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanık Emrah Ubiç’in cezasını ise bozdu.

Yargıtay, sanığın kendiliğinden güvenlik güçleriyle silahıyla teslim olduğunu ve sonrasında terör örgütünü çökertebilecek düzeyde önemli itiraflarda bulunarak samimi bir şekilde bölgede gerçekleştirilen saldırıları ve failleri hakkında teşhislerde bulunduğu için hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddesi’nin uygulanması gerektiğine kanaat getirip mahkûmiyet kararını bozdu.

Teröristin cezası ağırlaştırılmış müebbetten müebbet hapse dönüşecek.

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