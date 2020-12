Formula 1’in şampiyonu Lewis Hamilton, corona virüsüne yakalandı. Mercedes pilotu, hafta sonu Bahreyn’de yapılacak Sakhir GP’sinde yarışamayacak.

Bu yıl da Formula 1 sezonu bitmeden şampiyon olarak toplamda 7. kez bu sevinci yaşayan Hamilton’ın yerine Mercedes’in kimi yarıştıracağı henüz açıklanmadı.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

— Formula 1 (@F1) December 1, 2020