Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

KOCAELİ (AA) – İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 76-73 yendi.
Günün ikinci müsabakasında ise Fenerbahçe Öznur Kablo ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Müsabaka, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 86-59'luk üstünlüğüyle sona erdi.
Turnuvanın son gününde yarın Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş ve İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
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