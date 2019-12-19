Leyla cinayetinde tutuklanan sanığa tahliye

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolmuş, günler süren aramalar sonucunda 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz’da ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde Mehmet Ali Aydemir 17 ay sonra tahliye edildi.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI



Türkiye’yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla’nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile Besim Dursun (47) ve eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında; ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14’er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Eylül 2019’da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikâyetçi olmazken, anne Şükran Aydemir, “Önce Allah’a, sonra devlete sonra da mahkemeye inancım var. Kızımı kim o şekilde öldürdüyse aç susuz bıraktılar. Kızımı kim o şekilde öldürdü, zulümdür. Çıplak, niye soydunuz? Benim 6 çocuğum daha var. Kim yaptıysa şikâyetçiyim. İmanımı yakamam. Kimseyi yakamam gözümle görmedim. Susma hakkımı kullanıyorum” dedi.

‘SUÇSUZUM’

Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir ise yaptığı savunmasında, “Ben Hamur’a Nihat abinin isteği üzerine gittim. Nihat abi beni aradı, ‘Hamur’a git hocayı al’ dedi. Musa ile birlikte gittik. Ben Yıldırım Artam’ı aradım o da kavşağa geldi, evlerine hiç gitmedim, onu da alıp köye döndük. Kesinlikle ablamın evine çocuk falan götürmedim” ifadesini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Aydemir, “Olay günü ben bayram namazına veya muhtarın evine gitmedim. Hayvanlarıma baktım. Çocuğun bulunduğu gün cesedin bulunduğu yerde jandarmaya ‘burayı aramayın, biz buraya baktık’ gibi bir şey demedim. Jandarma görevlilerini farklı yönlendirmedim. Cesedin bulunduğu yere yakın abim Ahmet’e ait tarlada bir gün biçtik iki gün de topladık toplam 3 gün çalıştık. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum” dedi.

AMCA TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, amca Yusuf Aydemir’in üzerine atılı suçu işlediğine yönelik tanık beyanları, müşteki beyanları, kolluk tutanakları, sanığın çelişkili beyanları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında somut delillerin bulunduğu, dinlenilmeyen bir kısım tanıklar üzerinde sanığın baskı kurma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.

MEVCUT DELİL DURUMUYLA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 23 Ekim ve 20 Kasım’da tutukluluk değerlendirmesinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamını uygun buldu. Dün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir’in ‘mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşamayı gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Tutuklandığı günden beri Elazığ’daki yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede kalan Mehmet Ali Aydemir, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali Aydemir tahliye sonrası bugün sabah köyüne döndü. Dosyanın tek tutuklu sanığı ise Yusuf Aydemir kaldı. (DHA)