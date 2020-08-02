Leyla Zana’ya corona şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu beş şehir arasında gösterdiği Diyarbakır’da corona virüsü vaka sayıları her geçen gün tırmanıyor.

HDP’li Leyla Zana’nın bir süredir yaşamını sürdürdüğü Silvan ilçesine bağlı Bahçe köyünden bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine hem köyde bulunan Şeyh İbrahim Türbesi’ne hem de köydeki hanelere Diyarbakır ve Batman’dan sık sık bayram için ziyaretçilerin gelip gitmesi nedeniyle köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN KİŞİ ZANA’NIN KUZENİ

Köyün girişine “Tedbir amaçlı giriş yasak” yazılı tabela asıldı. HDP’li Leyla Zana’nın köyde olduğu öğrenilirken, corona virüsü tespit edilen kişinin de kuzeni olduğu bilgisine ulaşıldı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı köy muhtarı Mehmet Nurettin Doğrul, Şeyh İbrahim Türbesi’ne yoğun bir şekilde ziyaretçilerin geldiğini belirterek, köye bir süre ziyaretçi almayacaklarını ve köyden çıkışların da yapılmayacağını ifade etti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise köyün karantina altında olmadığını açıkladı.