Lezzet festivalini bırak gariban sofrasına bak

Stantlar yörenin birbirinden güzel yemekleri ile dolup taştı ama asgari ücretle çalışan Mehmet Çiftçi’nin sofrasında çorba bile zor kaynıyor.

Mehmet SERBES

Adana Valiliği, bu yıl 6.’sı düzenlenen Lezzet Festivali için hiçbir masraftan kaçınmadı. Yiyecek stantları, birbirinden güzel ve leziz yemeklerle dolup taşarken, dar gelirli binlerce aile sofraya bir kap yemek koyabilme derdinde. Kurulan stantlarda Adana’nın zengin yemek kültürü hiçbir masraftan kaçınılmayan yüksek bütçeli organizasyonlarla gerçekleşirken, envai çeşit yiyeceklerin, kebapların, tatlıların yer aldığı etkinlik alanına sadece birkaç kilometre uzakta oturan 11 nüfuslu Çiftçi ailesinin sofrasında ise yemek değil adeta dert kaynıyor.

SADECE KOKLUYORUZ

SÖZCÜ’ye konuşan asgari ücretli Mehmet Çiftçi, “Çocuklarımı götürmeye kalksam canları çekecek. Fakat hiç alamayacağım için çocuklarım iç çekip boş mideyle dönmek zorunda kalacaklar. Parası olanlar yiyip içiyor. Bize ise sadece kebap tezgahlarından yükselen dumanların kokusunu çekmek kalıyor” diye konuştu. Günübirlik işlerde yevmiyeli çalışan 60 yaşındaki baba Muzaffer Çiftçi de “Lezzet festivali varmış, bizim haberimiz yok. Biz karnımızı bile doyurmakta güçlük çekiyoruz. Valilik oraya trilyonlar harcayacağına bizim gibi garibanları doyursa daha iyi olmaz mıydı?” dedi.

Yüzlerce yiyecek sergilendi

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” temasıyla yapılıyor. 7-9 Ekim tarihleri arasındaki festivalde yapılan konferanslarda alanında uzman ünlü konuklar, şehrin gastronomik değerlerini farklı açılardan ele alıyor. Geçen sene Adanalıların yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 285 bin misafiri ağırlayan festival, bu sene de zengin içeriği ve lezzetleri ile yine büyük bir buluşmaya sahne oluyor. Katılımcılar başta Adana kebap olmak üzere Adana’nın yöresel lezzetlerini tatmakta yarışıyor. Gastro Lezzet Sahnesi, Genç Şefler Yarışması, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konser gibi etkinliklerin yanı sıra festivalde yer alan 100’den fazla Adana markası, şehrin ünlü lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunuluyor.