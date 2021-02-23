LG Buharlı Çamaşır Makinesi ile mikropları öldürenlere hediye fırsatı

İSTANBUL (AA) – LG'nin buharın gücü ile mikropları yok eden oyununda, oyuncular, LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile bakterileri temizleyerek LG NeoChef™ Mikrodalga Fırın kazanma şansı yakalıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırıyor, ekstra temizlik ve hijyen sunuyor.

LG Buhar Oyunu, oyuncuların LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile bakterilerin dünyasına hızlı bir dalış yapmasını sağlıyor. "https://lgsteam.com" adresine girerek Buhar Oyunu'nu oynamaya başlayan kullanıcılar, sağlığı tehdit eden tehlikelere karşı üstün özelliklerle donatılan LG Steam™ Çamaşır Makinesi ile küçük yaratıkları gördükleri yerde yok ediyor. Buharın gücü ile bakterileri kovarken en fazla puanı toplayan oyuncu ise, LG'den LG NeoChef™ Mikrodalga Fırın kazanıyor.

LG, buharın gücünden yararlanarak sert kimyasallara gereksinim duymadan üstün temizlik ve hijyen sağlıyor. LG'nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor.LG buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

LG, hijyen sağlarken buharın gücünden yalnızca çamaşır makinelerinde faydalanmıyor. Kurutucularında da kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak "Alerjik Bakım" sağlıyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları, kumaşların içinde gizlenen bakterilere darbe vuruyor. LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri yüzde 99,99 oranda yok ediyor.