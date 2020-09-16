LG, üçüncü kez “AHRI Performans Ödülü” aldı

İSTANBUL (AA) – LG Electronics (LG), Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste üçüncü kez Performans Ödülü'ne layık görüldü ve test edilen 73 modelin tümü performans değerlendirmesini geçti.

Şirket açıklamasına göre, Performans Ödülü almak için tüm kategorilerdeki ürünler arasından AHRI tarafından rastgele seçilen ürünün 3 yıl arka arkaya performans testini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle AHRI Ödülü almanın zor olduğu kabul ediliyor. LG, 2015'ten itibaren her yıl testi geçtikten sonra ilk kez 2017'de bu ödülü aldı.

2017'den 2019'a kadar, LG'nin 7 ürün kategorisini temsil eden toplam 73 klima sistemi modeli test edildi ve değerlendirmeyi geçti. Bu ürünler arasında Değişken Soğutucu Akışkan (VRF), Paketlenmiş Terminal Klima (PTAC), Paketlenmiş Terminal Isı Pompaları (PTHP), Üniter Küçük Klima Ekipmanı (VMAC), Üniter Küçük Isı Pompası Ekipmanı (VMHP), Su Soğutmalı Su Soğutma ve Isı Pompası Buhar Sıkıştırma Döngüsünü (WCCL) Kullanan Su Isıtma Paketleri ve Hava Soğutmalı Su Soğutma Paketleri (ACCL) yer alıyor.

AHRI, yıllık testler için her kategoriden tüm ürünlerin en az yüzde 20'sini rastgele seçiyor. Enstitü, daha sonra test numunelerini, önde gelen bir standart sertifika yetkilisi ve AHRI tarafından akredite edilmiş bağımsız bir üçüncü taraf laboratuvarı olan Intertek'e, ürünlerin spesifikasyonlara uygun performans gösterip göstermediğini doğrulamak için gönderiyor.

1953 yılında kurulan bir ticaret birliği olan AHRI, 350'den fazla üye şirket ile dünya çapında HVACR ve su ısıtma ekipmanı üreticilerini temsil ediyor. Dernek, tüketici güvenini aşılayan sıkı bir performans değerlendirmesi gerçekleştirmesiyle tanınıyor.

Ödüllü ürünler arasında yer alan Multi V, büyük kapasiteli dış ünite, LG'nin amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Orijinal olarak LG tarafından geliştirilen Üstün İnvertör Kompresörü, gelişmiş performans ve enerji verimliliği sağlayarak ürünü ticari klima pazarında öne çıkarıyor. Eksi 30 santigrat derece gibi ekstrem koşullar altında iyi bir ısıtma performansı sergiliyor. Bu da özellikle kışın sıcaklığın çok düşük bir seviyeye düştüğü Kuzey Amerika'daki popülerliğini ortaya koyuyor.

LG'nin küçük ve orta kapasiteli amiral gemisi olan Multi V S ise konutlarda kullanılıyor. Tek bir dış üniteye, 16 iç üniteye kadar bağlanabiliyor. Bu da onu büyük yerleşim alanları için bile uygun kılıyor. İç üniteler, müşterilerin istedikleri seçimleri yapabilmeleri için duvara monte konfigürasyondan tavan kasetinden kanal tipine kadar farklı şekillerde sağlanabiliyor.

Başka bir sertifikalı ürün olan PTAC ise otellerde sıklıkla kullanılan bağımsız bir birim. LG'nin PTAC birimleri, ısı eşanjörünün korozyonunu önlemek için özel kaplama teknolojisi ile uygulanan dayanıklılığa sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG'nin Ev Aletleri ve Hava Çözümü İş Birimi Başkan Yardımcısı Lee Kam-gyu, "Doğayı ve insan yaşamını zenginleştiren eksiksiz bir HVAC ve enerji çözümleri sağlayıcısı olan LG, gelişmiş performans ve ayırt edici teknolojiye dayalı olarak küresel pazardaki rekabet gücünü daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.