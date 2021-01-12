LG UltraGear küresel e-spordaki varlığını Gen.G ile genişletiyor

İSTANBUL (AA) – LG Electronics (LG), e-spor endüstrisinin dünya çapında gelişmesini desteklemeye ve oyunseverler tarafından çok beğenilen ultragear oyun monitörlerini geliştirmeye devam edecek.

LG'den açıklamaya göre, LG, dünyanın en büyük e-spor kuruluşlarından biri olan Gen.G Esports (Gen.G) ile yaptığı ortaklıkla hızla büyüyen küresel e-spor endüstrisindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Gen.G ve LG, LG'nin oyun monitörü UltraGear'ın da desteğiyle uluslararası düzeyde e-spor sahnesini daha da geliştirmek için iş birliği yapacak.

Forbes'un "2020 En Değerli E-spor Şirketleri" listesinde 6'ncı sırada yer alan Gen.G, dünyanın önemli e-spor pazarları olarak gösterilen ABD, Güney Kore ve Çin'den 8 profesyonel takımın sahibi olmasının yanı sıra bu takımların yönetimini de üstleniyor.

Her bir takım, oldukça popüler çok oyunculu oyunlardan olan League of Legends, Overwatch ve PlayerUnknown's Battlegrounds'ta uzman. Gen.G ayrıca, yenilikçi e-spor eğitim programları sunan ve geleceğin oyun ve e-spor sektör liderlerinin gelişimini teşvik eden Gen.G Global Academy'yi Gen.G Vakfı aracılığıyla da destekliyor.

LG'nin, etkileyici UltraGear oyun monitörleri serisi ile oyuncular arasında "hatırı sayılır bir şöhrete sahip" olduğu belirtilirken, LG'nin Gen.G ile ortaklığı, özellikle Millennial (Y kuşağı) ve Z kuşağının ağırlıkta olduğu oyun topluluğuna verdiği desteği öne çıkarmasına da olanak tanıyor.

LG'nin pazar lideri UltraGear monitörleri; sahip olduğu 1 ms Griden Griye (GTG) yanıt süresine sahip dünyanın ilk 4K çözünürlüklü ekranı ve Nano IPS teknolojisiyle en son çıkan PC ve konsollardan en iyi sonucu almak için gereken görüntü kalitesi, hız ve özellikleri sunuyor.

LG UltraGear oyun monitörlerinin 2021 ürünleri dün başlayan CES 2021 boyunca LG'nin sanal fuar standında gösterimde olacak.

– "Oyunseverlere en üst düzey oyun deneyimi sunmak için sabırsızlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gen.G Esports Üst Yöneticisi (CEO) Chris Park, LG UltraGear gibi genç ve dinamik bir ortakla birlikte sadece oyun profesyonellerine değil, dünya genelindeki tüm oyunseverlere en üst düzey oyun deneyimi sunmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Park, "Ortak hedeflerimiz ve değerlerimizden yola çıkarak bu iş birliğinin hayranlarımıza ve müşterilerimize sunacağı çeşitli olasılıklar beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Profesyonel Ürünler Şirketi BT İş Birimi Yöneticisi Jang Ik-hwan ise iş birliğinin LG'ye oyun topluluğunu aktif bir şekilde destekleme fırsatı verdiğini, benzersiz 2021 LG UltraGear serisinin de Gen.G'nin seçkin oyuncularının en iyi performanslarını sergilemelerine olanak tanıyacağından emin olduğunu kaydetti.

Ik-hwan, "e-sporun heyecan verici dünyasının büyümesine destek vermekten ve benzersiz oyun monitörlerimizle en üst düzey oyun deneyimini sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.