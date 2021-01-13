LG ve Element AI'den yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi

İSTANBUL (AA) – LG Electronics (LG) ve Element AI, yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi oluşturuyor.

LG açıklamasına göre, LG Başkanı ve CTO'su Dr. I.P. Park ve Element AI Üst Yöneticisi (CEO) Jean-François Gagne, CES 2021'de, yapay zeka, tüketici haklarının korunması, tasarım ve iş dünyasının önde gelen uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeleri içeren dijital rapor "AIX Exchange: Yapay Zeka ve İnsan Deneyiminin Geleceği"ni tanıtacak.

AIX Exchange, 2020'de CES'te başlatılan Yapay Zeka Deneyimi Düzeyleri Çerçevesi'ni temel alarak insan merkezli tasarıma odaklanmayı sürdürürken, tüketiciye yönelik yapay zekadaki gelişmeler için de ortak bir tanımlama sunuyor.

Rapor, yapay zeka araştırmaları tasarımını, "Genel Algı", "Etik", "Şeffaflık", "Kullanıcı Deneyimi", "İçerik" ve "İlişkiler" başlıklı 6 ana konu üzerinden inceliyor. Her bir konu, şeffaflık oluşturmak için kullanıcı arayüzünün önemi ve son kullanıcıların bu teknolojileri benimseyebilmesinin nasıl desteklenebileceği gibi birçok alt başlığa sahip. Tüm paydaşlara hitap etmesini sağlamak için genel izleyicilerin tartışmanın bazı teknik yönlerini takip etmesine yardımcı olan bir "Yapay Zekayı Anlama" bölümü de bulunuyor.

– "Yapay zekanın sunduğu sorunları ve fırsatları gündeme getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Park, farklı paydaşların farklı platformlarda çok sayıda tartışma gerçekleştirdiğini gördüklerini ve sektörün bu önemli konulara tek bir yerden ulaşabilmesi için bir yol oluşturmak istediklerini belirterek, "Bu çabanın amacı soruları yanıtlamak değil, onları son kullanıcı çerçevesinde sormak. Yapay zekanın sunduğu sorunları ve fırsatları gündeme getirerek neyin tehlikede olduğunu ve iş birliği yoluyla geleceği şekillendirmeye neyin yardımcı olabileceğini daha iyi anlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

McKinsey, yapay zeka teknolojisinin yılda 3,5 trilyon ila 5,8 trilyon dolar arasında değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ederken, PwC, mesleklerin yüzde 30'unun 2030'ların ortasına gelindiğinde potansiyel olarak otomatikleşme riski altında olduğunu öngörüyor.

Element AI Üst Yöneticisi Gagne de AIX Exchange'in; yapay zekanın geleceği ve ev, araba, iş yeri ve halka açık yerler gibi insanların kullandığı alanlarda uygulanmasına ilişkin birbirinden farklı uzman bakış açılarını bir araya getirmek için oluşturulduğunu aktararak, "Sektördeki pek çok kişi, bu teknolojinin muazzam potansiyelinin yanı sıra tehlikelerini konuşmak üzere geleceğimizi şekillendirmek ve korumak için bir araya gelmemizin gerektiğini de görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketiciler ya da araştırmacılar www.AIXexchange.com'u ziyaret ederek yapay zeka uzmanlarının ve tasarım, antropoloji, politika, tüketici ve çalışan haklarını savunma gibi çeşitli alanlardaki kanaat önderlerinin bakış açılarını keşfedebiliyor.