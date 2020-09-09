LG'den “LG Velvet” ödüllü yarışma

İSTANBUL (AA) – LG, 8-21 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Velvet Quiz yarışmasıyla bir kişiyi LG Velvet ve bir kişiyi de LG PL2 Bluetooth hoparlör sahibi yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG Electronics (LG), yarışmalarıyla kazandırmaya devam ediyor. LG, 8 Eylül'de başlayan Velvet Quiz yarışması ile bir kişiye LG Velvet , bir kişiye de LG PL2 Bluetooth hoparlör kazandırıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, 21 Eylül tarihine kadar lgkampanya.com web sitesini ziyaret edip, Velvet tanıtım videosunu seyretmesi, seçmeli sorulara doğru cevap vermesi ve "Velvet ile tarzını en iyi nasıl yansıtırsın?" sorusuna en yaratıcı yorumu yaparak yarışmayı tamamlaması gerekiyor.

Kıvrımlı köşeleri, hatları ve simetrik ön ve arka kenarları ile öne çıkan LG Velvet, yeni 3D Kavisli Tasarım dilinin bir telefona uygulanması olarak kabul ediliyor. LG Velvet'in pürüzsüz, adeta cilalanmış bir görüntü sergileyen yüzeyi, Aurora Beyaz rengi, bir yağmur damlasını çağrıştıran "Raindrop" kamerası en önemli görsel özellikleri arasında yer alıyor. LG Velvet'in doğadan esinlenerek oluşturulan tasarım dili telefonun elde tutulmasını da rahat hale getiriyor.

Meridian teknolojisine sahip LG PL2 kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise parti atmosferi oluşturmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Ayrıca, LG PL2 IPX5 sınıfı olması nedeniyle sudan etkilenmiyor. Kullanıcılar Bluetooth hoparlörlerini duşta, plajda, yağmur altında kesintisiz olarak kullanabiliyorlar. LG PL2, 24 saat süren pil ömrü, şarj derdi olmadan kullanıcıların dilediği yerde müziğin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.