Liberya, 36 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde, 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldığını açıkladı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Monrovia'ya ulaştı.

Liberya Sağlık Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, yaptığı açıklamada, hükümetin teslim aldığı aşıların, ülkenin Kovid-19'la mücadelesine yardımcı olacağını belirtti.

Aşıların, sağlık çalışanları tarafından test edildiğini ve ülkede kullanılmasına izin verildiğini kaydeden Kemayah, "Halkının sağlığını korumak, Liberya hükümetinin birincil yükümlülüğüdür." dedi.

Kemayah, ülkede yakında aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Liberya'da, salgının başından bu yana 2 bin 24 kişi virüse yakalandı, bunlardan 1892'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 85 kişi ise yaşamını yitirdi.