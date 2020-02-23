Libya, ABD’ye Rusya’yı caydırmak için üs kurmasını önerdi

ABD merkezli Bloomberg News’e konuşan Başağa, ABD’nin Libya’da askeri üs kurmak istemesi durumunda, dış ülkelerin müdahalesine karşı caydırıcılık faktörü oluşturacağı için UMH’nin ‘buna karşı gelmeyeceğini’ ifade etti.

‘Rusya için Afrika’ya açılan bir kapıyız’

Başağa, “Libya Akdeniz’de önemli bir ülke, petrol kaynakları, 1.9 bin kilometreye uzanan kıyıları, limanları onu Rusya için Afrika’ya açılan bir kapı yapıyor. Eğer ABD üs talep ederse biz, Libya hükümeti olarak terör ve organize suçlarla mücadele, ayrıca müdahale eden diğer ülkelerin uzakta tutulması için buna karşı gelmeyiz” diye konuştu.

‘Rusya’nın manevra yapmasını engellemek için ABD’nin Libya’yı dikkate almasını umuyoruz’

ABD’nin Afrika ülkelerindeki askeri varlığının revizyonu ile ilgili planları da yorumlayan Başağa, “Yeniden konuşlanma planlarını sonuna kadar anlamış değiliz. Fakat bu yeniden konuşlanmada, Rusya’nın manevra yapmasına boşluk bırakmamak için Libya’nın da dikkate alınmasını umuyoruz” dedi ve ekledi:

“Ruslar Libya’da sadece Hafter için değiller, Libya ve Afrika’da büyük bir stratejiye sahipler.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, Moskova’nın özel güvenlik şirketlerinin desteği ile Libya’daki savaşı devam ettirdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkomutan olarak Libya’ya Rus askerleri göndermediği belirtilmişti.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Afrika’dan tamamen çekilmesi söz konusu olmasa da, Washington’un Rusya ve Çin ile rekabet stratejisi çerçevesinde Afrika’daki askeri varlığında revizyona gideceğini açıklamıştı.